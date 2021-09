A cantora angolana Pongo está de volta aos palcos com o seu novo espetáculo House of Pongo. A apresentação decorreu em Lisboa, na Casa do Capitão, e contou com convidados muito especiais. Entre eles, Dj Admiro e a manequim Sharam Diniz. Neste projeto as surpresas em palco serão uma constante, e a participação de artistas emergentes e de novos talentos é destacada pela cantora.

Uma dezena de anos depois de ter feito parte dos Buraka Som Sistema, Pongo continua a sua carreira a solo. Baia e Uwa foram os seus primeiros trabalhos, e agora a artista lança o single Bruxos em colaboração com a Colors Studios. E como diz Pongo: "A cena está a 'pipocar'".

A artista foi entretanto homenageada pela Spotify, o seu rosto esteve em grande destaque na Times Square de Nova Iorque. Mas a música não pára e Pongo está já a preparar novo disco para início de 2022. "Num futuro muito breve vou lançar o próximo single que se chama Começa. Espero que curtam. Também vou lançar uma nova versão de Wegue wegue", informa Pongo, que no final do mês de Outubro estará no Porto onde participa no festival Womex 2021.