Pongo voltou a Portugal para apresentar novo trabalho a solo no Musicbox

Pongo regressou aos palcos portugueses com o seu mais recente trabalho de Kuduro. Depois do sucesso de Kalemba (Wegue Wegue), com os Buraka Som Sistema em 2008, a cantora apresentou agora o segundo EP a solo no Music Box.



Mais conhecida como Pongo Love desde os Buraka Som Sistema, nasceu em Angola em 1992 mas cedo se mudou para Portugal. Aos 14 anos começou a cantar com o grupo Denon Squad, que dançava na estação de Queluz.



"Um dia em estúdio fizemos uma brincadeira. convidaram-me para cantar. Fiz o coro e a música chegou aos ouvidos dos Buraka Som Sistema. Isto em 2007. Um dos elementos dos Denon Squad tinha ligação com os Buraka, por hábito enviava as Tracks que gravava. Surpreendentemente recebi uma chamada dos Buraka, na altura ficaram sem vocalista e estavam á procura de uma nova. Combinámos uma sessão de estúdio, e uma das músicas que apresentei foi o Wegue Wegue, que eles gostaram muito", recorda a artista. Com os Buraka partiu em digressão pelo país de norte a sul e assim se tornou mais conhecida.







Pongo deixou os Buraka Som Sistema e partiu para a luta por uma carreira a solo. " Não foi fácil. Levou uns 9 anos. Entre rasteiras e sobrevivência. Agora estou aqui. A realizar o meu projeto a solo", refere a cantora. Primeiro lançou o EP Baia, e agora o EP UWA. Com 5 faixas cada um. A produção foi feita em França, e a pensar numa carreira internacional.



A apresentação de UWA foi em Lisboa, no Music Box. Foi emocionante para a cantora. A sua apresentação com Buraka Som Sistema foi nessa mesma sala. Voltar a casa para apresentar o seu trabalho a solo foi especial. Para Pongo o concerto foi…forte.