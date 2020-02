Porque invejamos o sucesso dos nossos amigos? Professor de psicologia explica

Um professor de psicologia, da Universidade de Queensland, na Austrália, explica o porquê de sentirmos inveja do sucesso dos nossos amigos, através do seu novo livro.

‘O Salto social’ é a nova obra de William von Hippel, que tem como objetivo explicar quem somos, o que fazemos e o porquê, bem como o que devemos fazer para "uma boa vida".

William afirma que a psicologia humana está repleta de contradições.



"Esforçamo-nos para alcançar os nossos objetivos, mas quando somos bem-sucedidos, a nossa felicidade é passageira. Desejamos que os nossos amigos tenham uma boa vida, mas sentimos inveja se for boa demais. Reclamamos de chefias difíceis, mas não costumamos ser melhores quando assumimos a liderança. Estas incoerências podem parecer irracionais, mas cada uma é fruto da evolução como propósito de servir uma função vital nas nossas vidas", lê-se na 'apresentação' do livro, disponível a partir do dia 17 de fevereiro.

"De facto, os aspetos mais fundamentais da nossa psicologia foram moldados permanentemente pelo 'salto social' que os nossos antepassados deram ao migrarem da floresta tropical para a savana. Na sua luta pela sobrevivência, deram prioridade ao trabalho em equipa e à sociabilidade em detrimento das proezas físicas, criando um tipo inteiramente novo de inteligência".

"Misturando antropologia, biologia, história e psicologia com ciência evolutiva, 'O Salto Social' é um olhar novo e provocador à nossa espécie, que fornece novas pistas sobre quem somos, porque fazemos o que fazemos e como podemos viver uma boa vida. Esqueça os bens materiais. A chave da felicidade pode estar onde menos espera. Repleto de conhecimento sobre o caráter humano, este livro faz-nos refletir sobre o que verdadeiramente importa", afirma Kirkus Reviews.