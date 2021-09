Numa altura em que ainda decorre o Acqua Content – Festival Internacional de Cinema de Cascais (começou a 23 e termina a 26, este domingo, no anfiteatro da Casa da Guia), virado para o cinema do Brasil e Portugal, muitos outros festivais de cinema tomam conta do território até ao final do ano.









Espinho recebe, dia 4 de outubro, o 17º FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, com a presença de Irvine Welsh, autor de ‘Trainspotting’, ou Tetsuo Nagata, diretor de fotografia de ‘La Vie en Rose’. Em Seia, na Serra da Estrela tem lugar, entre 9 e 16 de outubro, o CineEco21 - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, este ano com um número recorde de documentários (93 de 20 países), sobre temáticas como a atual situação climática, colonialismo tóxico, a luta de comunidades pela defesa dos ecossistemas regionais, futuro sustentável, poluição marítima ou justiça ambiental.

Entre 12 e 24 de outubro, Setúbal acolhe o Film Fest, Festival de Cinema Musicado ao Vivo, recuperando o formato dos cineconcerto. Já em novembro, entre os dias 20 e 30, tem lugar, no Porto, o Porto/Post/Doc: Film & Media, evento entre a cidade e o mundo, a ficção e o documentário.



Outros eventos

Documentários musicais







Leia também Música de norte a sul com estrelas nacionais O Womex, a decorrer no Porto, entre 27 e 31 de outubro, tem uma forte componente de cinema. Para ver estão 24 documentários musicais.

Cinema contemporâneo



Em novembro, Lisboa e Sintra acolhem o 15º LEFFEST, este ano com uma extensão para o Porto. O compromisso é com o cinema contemporâneo.





Mulheres em destaque



O Cinema S. Jorge, em Lisboa, recebe entre 10 e 14 de novembro o Olhares do Mediterrâneo -Women’s Film Festival, dedicado à cinematografia feminina.