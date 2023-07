Portugal doa "obra única" de Vhils à UNESCO

A obra monumental "Substratum" do artista português Vhils foi inaugurada, esta quarta-feira, na sede da UNESCO, em Paris. O primeiro-ministro, António Costa, disse que a obra de Vhils é uma "obra única"."Esta é uma obra única que Portugal dá à UNESCO. Vhils é um artista que utiliza a cidade como a sua tela e que esculpiu muros em todo o Mundo, sempre com uma atenção particular à realidade local. Podemos virar a rua em Xangai, Kiev, Rio de Janeiro, Sidney, Dubai ou Cabo Verde e encontrar um rosto expressivo e monumental na fachada de um prédio que nos olha e que parece ganhar vida", afirmou o primeiro-ministro durante a inauguração da obra nos jardins da UNESCO.Com 31 metros, o mural da autoria do artista português Alexandre Farto, conhecido como Vhils, foi inaugurado, esta quarta-feira, tornando-se uma das obras de maior relevância nos jardins da sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), logo em frente a uma estátua do escultor britânico Henry Moore.Há seis anos que este projeto estava a ser preparado, mas só há algumas semanas começou a ser esculpido.