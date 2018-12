Portugal é o país convidado da Feira do Livro de Sevilha 2019

Evento decorrerá de 23 de maio a 2 de junho de 2019, na Plaza Nueva, no centro da cidade,

Portugal é o país convidado da próxima Feira do Livro de Sevilha, que decorrerá de 23 de maio a 2 de junho de 2019, na Plaza Nueva, no centro da cidade, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).



A formalização do anúncio vai decorrer hoje, no Consulado-Geral de Portugal em Sevilha, acrescentou o ministério, em comunicado.



Considerada uma das principais feiras literárias de Espanha, a Feira do Livro de Sevilha tem já várias décadas de existência.



Portugal foi país convidado da Feira de Madrid em 2017, pelo que esta participação dá seguimento à estratégia de promoção da literatura portuguesa no país vizinho, especifica o MNE.



A próxima Feira do Livro de Sevilha integra-se nas comemorações dos 500 anos da primeira circum-navegação, pelo que, para além da promoção da literatura e cultura portuguesas, a participação nacional incluirá iniciativas relacionadas com a viagem iniciada em 1519, em Sevilha, por Fernão de Magalhães.



O MNE, através do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, apoiará a participação de autores portugueses na Feira. A programação final da Feira do Livro de Sevilha de 2019 será dada a conhecer em março.



Portugal foi, este ano, o país convidado da 32.ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a segunda maior, a nível mundial (depois de Frankfurt), que encerrou na cidade mexicana no passado dia 02 de dezembro, tendo mobilizado perto de 820 mil visitantes e 2.280 editoras de 47 países, ao longo de dez dias.