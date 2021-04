Logo à noite, o coração da portuguesa Virgínia Figueiredo vai bater mais forte quando chegar a hora de anunciar o vencedor do Óscar para Melhor Banda Sonora Original. A clarinetista portuguesa, criada em Cantanhede mas a viver atualmente em Los Angeles, é uma das instrumentistas que participam na música do filme ‘Minari’, do compositor Emile Mosseri, nomeado para aquela categoria.









“Eu costumo sempre acompanhar a cerimónia, mas este ano vai ser, de facto, especial” começa por contar ao CM. “Esta nomeação foi uma surpresa enorme sobretudo porque este compositor é muito jovem, com uma carreira agora a começar. Já os outros nomeados são nomes gigantes”, diz Virgínia Figueiredo que, ainda assim, acredita numa vitória pelo facto de esta se tratar de uma banda sonora “diferente” das outras com uma beleza impar. “Quanto mais ouço esta partitura mais vejo o quão especial ela é. Para além disso, o filme tem tido uma receção muito positiva a nível mundial e não seria de estranhar se a banda sonora saísse vencedora”.

Em caso de vitória, a instrumentista portuguesa não tem dúvidas: “Ganhar um Óscar seria um selo de qualidade para o meu trabalho e certamente faria aparecer mais oportunidades” diz.





Nascida em França, Virgínia Rodrigues cresceu em Cantanhede e viajou para Los Angeles, em 2003, com 24 anos para “continuar os estudos, tirar o mestrado e um doutoramento”. Hoje, dá aulas em várias universidades, toca com vários grupos, tem dois discos e já esteve na corrida aos Grammy.



Quem são os outros indicados a melhor banda sonora



James Newton Howard com o filme ‘Notícias do Mundo’, Terence Blanchard com ‘Da 5 Bloods’ e a dupla Trent Reznor e Atticus Ross, que podem vencer por ‘Mank’ ou por ‘Soul- Uma Aventura com Alma’ são os outros nomeados para Banda Sonora. n