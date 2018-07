Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses brilham no segundo dia do Marés Vivas

Tiago Nacarato, Carolina Deslandes e The Black Mamba levaram o público ao rubro. DJ David Guetta foi o cabeça de cartaz.

Por Ágata Rodrigues | 03:01

O segundo dia do Marés Vivas já estava esgotado dias antes do arranque do certame, e os festivaleiros encheram cedo o novo recinto da praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia. David Guetta era o cabeça de cartaz, mas a expectativa para ver os portugueses Carolina Deslandes e The Black Mamba, que abriram o palco principal, era grande.



"Queremos ver Carolina Deslandes e The Black Mamba e, por isso, já estamos a guardar lugar em frente ao palco", explicou ao CM Rita Gonçalves, que veio ao festival com a irmã, que é fã de Kodaline. "Para mim, este segundo dia é o melhor, junta bons nomes estrangeiros com bons nomes da música portuguesa", revelou, por sua vez, Madalena Silva.



Diogo Clemente, guitarrista e namorado de Carolina Deslandes, subiu ao palco principal do Marés Vivas para cantar dois temas com a artista, levando o público ao rubro com a atuação de ‘A Vida Toda’. Cerca de uma hora e meia depois subiam ao palco os portugueses The Black Mamba.



"Estou a adorar o ambiente , há muita coisa para fazer neste festival", disse Margarida Bastos, que foi ao certame pela primeira vez. "Aqui, no norte do País, não temos nenhum parecido, por isso fiz questão de vir com as minhas amigas", acrescentou.



No segundo palco, o ex-concorrente do ‘The Voice’ Tiago Nacarato aqueceu o público com a sua bossa nova. À hora de fecho da edição, os 40 mil festivaleiros que ontem estiveram na praia do Cabedelo aguardavam as atuações de Kodaline e David Guetta.