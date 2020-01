Portugueses vencem Óscares da animação

O filme ‘Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias’, da realizadora portuguesa Regina Pessoa, venceu o galardão de melhor curta-metragem nos prémios Annie, considerados os Óscares do Cinema de Animação, sábado à noite, em Los Angeles.Mas houve ainda outro português que inscreveu o seu nome na 47ª edição dos prestigiados prémios: Sérgio Martins, responsável pela direção da animação do filme ‘Klaus’, ?do realizador espanhol Sergio Pablos, foi distinguido com o galardão de Melhor Direção de Animação em Longa-Metragem. Na corrida aos prémios estava ainda a curta portuguesa ‘Purpleboy’, de Alexandre Siqueira, mas esta acabou por não surpreender o júri.‘Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias’, que a realizadora Regina Pessoa descreve como um tributo ao seu tio Tomás, "um homem humilde mas um pouco excêntrico", conta a história de uma menina que aprende a desenhar numa parede com um pedaço de madeira queimado? retirado da lareira. O filme a preto-e-branco, com alguns apontamentos a vermelho e feito em gravura animada, já tinha sido distinguido no festival de cinema de Annecy, em França, com o prémio especial do júri, no festival Animamundi, no Brasil, e já tinha sido também candidato às nomeações para os Óscares.Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, Regina Pessoa realizou o seu primeiro filme, ‘A Noite’, em 1999.