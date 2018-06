Postal assinala 130 anos da Tuna Académica

Correios de Portugal associam-se à celebração.

Por J. Pires Santos | 21:53

Os 130 anos da Tuna Académica da Universidade de Coimbra (TAUC) foram assinalados com a emissão de um inteiro-postal comemorativo editado pelos Correios de Portugal.

O inteiro-postal com porte pago para o correio doméstico tem impressão nas duas faces. Na frente e no canto superior direito o postal apresenta o selo impresso com a taxa N20g e o logo da Tuna (ilustrado com uma lira e a torre da Universidade). Já o verso reproduz uma das fotos mais antigas da Tuna, com os 34 elementos que a compõe e os respectivos instrumentos de corda.

O lançamento do inteiro-postal decorreu na Sala do Senado da Universidade de Coimbra, onde, no final, a TAUC interpretou o ‘Hymno Academico’, composto por José Christiano O’Neill de Medeiros e oferecido à Academia de Coimbra em 1853.

Seguiu-se a apresentação resumida do programa comemorativo, pelo presidente da direção da TAUC, Ricardo Peres, e a interpretação da ‘Balada de Coimbra’, de José das Neves Elyseu.

Para obliterar o postal comemorativo foi editado pelos correios um carimbo alusivo.

ENCONTRO DE COLECIONADORES EM VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

A Secção de Colecionismo dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António realiza, no dia 9 de junho, no Centro Cultural António Aleixo, o VI Encontro Internacional de Colecionismo de Vila Real de Santo António.

Estão confirmadas as participações de diversos tipos de coleccionismo: Pacotes de Açúcar; Selos; Moedas; Notas; Medalhas; Pins; Calendários de Bolso; Credifones; Porta-chaves; Canetas; Ações e outros papéis de crédito; Selos Fiscais; entre outros.

O certame internacional, que arranca às 9h30, assinala os 25 anos do Quartel dos Bombeiros de Vila Real de Santo António e tem entrada gratuita.

EXPO ESAG – SALA DA ESCOLA SECUNDÁRIA ALMEIDA GARRETT

Organizado pelo Núcleo Juvenil de Filatelia da Escola Secundária Almeida Garrett de Vila Nova de Gaia é inaugurado nesta segunda-feira, dia 4 de junho, o evento filatélico da Escola.

Nesta mostra estarão em exposição diversas coleções filatélicas de alunos da Escola Secundária Almeida Garrett, algumas das quais já foram galardoadas com medalhas em diversas exposições nacionais de filatelia.

Para assinalar o evento, os CTT concederam um carimbo alusivo que estará à disposição dos filatelistas interessados, das 9h00 às 17h00, no local da exposição.