Postal assinala Procissão de Nossa Senhora da Praia das Maçãs

Celebram-se os 125 anos desta procissão.

Por J. Pires Santos | 19:04

A Praia das Maçãs recebe, no último domingo de agosto, a Procissão de Nossa Senhora da Praia, uma tradição iniciada em 1893, na sequência da construção da ermida em honra da santa.

A ermida, assinada por Alfredo Keil, evoca a lenda segundo a qual teria sido encontrada uma imagem de Nossa Senhora junto às rochas da Praia das Maçãs.

O inteiro-postal agora editado pelos Correios de Portugal tem desenho de António Magalhães e uma tiragem de três mil exemplares. Com porte pago para o correio doméstico (N20g), o selo reproduz a imagem de Nossa Senhora e o postal completa-se com a capela construída por Alfredo Keil em 1890.

Para obliterar o inteiro-postal foi composta uma marca postal.

O Clube Recreativo da Praia das Maçãs e a Irmandade de Nossa Senhora da Praia, com o apoio da Câmara Municipal de Sintra e da Junta de Freguesia de Colares e o patrocínio dos comerciantes locais, decidiram organizar uma festa de quatro dias, entre dias 23 e 26 de agosto, sendo o ponto alto a eucaristia na capela da Praia das Maçãs e a procissão com os andores que vão percorrer as ruas até à praia.

No dia 26, depois da procissão, cerca das 18h30, será aberto o posto móvel dos CTT, instalado na Capela Villa Guida, onde os interessados poderão adquirir o postal com o carimbo dos 125 anos da Procissão de Nossa Senhora da Praia das Maçãs.