Postal e exposição assinalam Marés de Maio na Nazaré

Os Correios de Portugal associam-se ao evento.

Por J. Pires Santos | 15:17

'Nazaré Mares de Maio – 2018' é uma iniciativa da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Concelho da Nazaré que arrancou no passado dia 5 de maio e que se prolonga até final de do mês com um conjunto de iniciativas de âmbito cultural. Com destaque para a exposição 'Pesca do Bacalhau Campanha de 1967 – Navio Vimeiro', que reúne fotografias de Virgílio Varela e está patente Palácio Real – Confraria Nª Sra. da Nazaré.

O inteiro-postal, com duas faces, foi desenhado por António de Magalhães e tem uma tiragem de três mil exemplares. Na frente, o inteiro-postal apresenta, no canto superior direito, o selo com taxa paga para o correio doméstico que reproduz o logo das ‘Marés de Maio’ e no verso apresenta a escarpa do Sítio da Nazaré com as ondas a bater na rocha.

O postal foi lançado por ocasião da inauguração da exposição filatélica temática 'A Nazaré e o Mar', que estará patente no Palácio da Real Confraria da Nossa Senhora da Nazaré até final de maio.

Para assinalar o certame e obliterar o postal foi editado um carimbo comemorativo que reproduz a temática do evento.

ENCONTRO INTERNACIONAL DE COLECIONADORES EM BARCELOS

A ACOBAR – Associação de Colecionadores de Barcelos vai realizar no sábado, 26 de maio, o XIV Encontro Internacional de Colecionadores de Barcelos, que decorrerá no Estádio da Cidade de Barcelos.

O espaço disponível para o evento está quase esgotado pelo que os colecionadores interessados poderão ainda inscrever-se em http://acobar.pt/inscricao-eic.

Este certame aguarda, tal como em anos anteriores, a visita de centenas de coleccionadores nacionais e estrangeiros para apreciar e comprar milhares de peças de colecionismo que vão das moedas, notas, chávenas, obrigações, postais até outras peças de loiça antiga, móveis entre outros.