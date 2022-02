Os diminutos hábitos de leitura, a crescente presença dos mais jovens nas salas de cinema e a transferência do consumo de produtos culturais para a internet são algumas das principais conclusões do primeiro levantamento à escala nacional sobre os hábitos culturais dos portugueses. O estudo, que diz respeito ao ano de 2020, foi elaborado por investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL), com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.