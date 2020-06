“Precisamos muito de voltar à vida através da cultura”: Cinema Medeia Nimas reabre a 10 de junho

O cinema Medeia Nimas, uma das escassas salas de exibição em Lisboa fora dos centros comerciais, só reabrirá portas a 10 de junho, porque falta afinar medidas de segurança, nomeadamente a colocação da bilheteira virada para a rua.A apresentação do programa da reabertura teve lugar esta segunda-feira e contou com a presença da ministra Graça Fonseca, que apelou ao consumo de cultura."Ao longo deste tempo vimos muito cinema em casa. Voltem às salas de cinema. Nós precisamos muito de voltar à vida através da cultura", afirmou. O produtor Paulo Branco disse que "é um enorme prazer voltar a abrir uma sala de cinema e desafiar as pessoas para voltarem".