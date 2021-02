Reflexão sobre preconceito e discriminação serve de base para nova música de Linda Martini

A cor da nossa pele, com quem nos deitamos, o que temos entre as pernas, que língua falamos, em que país nascemos, a que Deus rezamos, quanto ganhamos por mês. Nada disto nos define, nada disto nos faz melhores pessoas", pode ler-se na mensagem divulgada pela banda nas redes sociais.



A música já está disponíveis nas várias plataformas de streaming e no Youtube da banda.





"E Não Sobrou Ninguém" é o título da nova faixa do quarteto português Linda Martini inspirada no poema de Martin Niemöller, pastor luterano anti-nazi - perseguido pelo regime - que chegou a servir durante a Primeira Guerra Mundial, tendo posteriormente vindo a ser condecorado com a Cruz de Ferro.A letra escrita por André Henriques, vocalista da banda, toca em pontos sensíveis e é uma reflexão sobre a "injustiça, preconceito e discriminação para com seres humanos".