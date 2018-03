Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Prémio é uma honra mas não muda muito”

Presidente da República entregou o Prémio Pessoa 2017 ao arquiteto Manuel Aires Mateus.

Por Ana Maria Ribeiro | 08:59

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entregou esta segunda-feira, na Culturgest, em Lisboa, o Prémio Pessoa 2017 ao arquiteto Manuel Aires Mateus, lembrando que "de dez em dez anos" este galardão distingue uma grande figura da arquitetura nacional. Foi assim em 1998, quando a distinção coube a Souto de Moura, e em 2008, quando foi dada a Carrilho da Graça.



Desta feita, o Prémio Pessoa foi dado pelo júri (presidido por Francisco Pinto Balsemão), a Aires Mateus, por causa da sua "arquitetura moderna, abstrata e contemporânea", mas que parte "de uma recolha de formas e materiais vernaculares portugueses".



Ao CM, o premiado disse que foi "com enorme satisfação" que recebeu a notícia de que tinha vencido a edição de 2017 de um prémio atribuído desde 1987 pelo jornal ‘Expresso’. "Tenho imenso respeito pelo prémio – até pelas pessoas que já o receberam –, e por ser um prémio transversal a várias áreas da cultura portuguesa", afirmou. No entanto, acrescenta que apesar de ser "uma honra", este galardão "não vai mudar nada" na sua vida pessoal e profissional.



"No dia seguinte a ser anunciado como vencedor, fui reconhecido no café e na bomba de gasolina [risos], mas depois disso tudo voltou ao normal..." O Prémio Pessoa, que já contemplou figuras nacionais como Eduardo Lourenço, Luís Miguel Cintra, Manuel Alegre, Mário Cláudio e D. Manuel Clemente, tem o valor pecuniário de 60 mil euros.