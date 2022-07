OPrémio Língua Mãe, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) em parceria com a CMTV, e associado ao programa com o mesmo nome, vai ser este ano atribuído ao músico Fernando Tordo.



O troféu tem o objetivo de consagrar o brilhante trabalho de criação e interpretação desenvolvido por Fernando Tordo desde o início dos anos 70, consagrado com o prémio do Festival RTP da Canção e em dezenas de discos que têm sido regularmente publicados, e reconhecido pelo público de diferentes gerações.









