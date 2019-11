Prémios de Música Portuguesa levam Aurea, Camané e GNR aos Estados Unidos

Os Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA) de 2020 vão ser entregues no dia 25 de abril em New Bedford, Estados Unidos da América, com a presença dos cantores Camané, Aurea, GNR e outros, anunciou hoje a organização.Os cantores portugueses Camané, Aurea e GNR vão proporcionar alguns dos momentos musicais do espetáculo que vai comemorar o 25 de Abril, numa iniciativa que inclui alguns dos melhores artistas lusodescendentes.Dino D'Santiago, Miguel Gameiro, Eratoxica e Starlight também vão marcar presença na oitava edição dos prémios que distinguem cantores lusodescendentes ou lusófonos.Os IPMA são já um evento anual e conhecido da cidade de New Bedford, uma localidade portuária onde vivem muitos imigrantes portugueses e lusodescendentes, principalmente dos Açores e da Madeira.Os IPMA juntaram um público de cerca de mil pessoas este ano, no mesmo local da edição de 2020, o Zeiterion Theatre.Dia 30 de novembro é o último para submeter candidaturas, que consistem no envio de uma canção, em suporte áudio ou vídeo, no 'site' oficial do evento.As canções podem ser cantadas em qualquer língua.Os quatro mais votados pelo público em cada uma das 13 categorias passam a estar nomeados para os IPMA e são anunciados em fevereiro de 2020.Entre categorias de determinados estilos musicais também são escolhidos o vídeo do ano e a canção do ano. Os troféus distinguem igualmente música tradicional, fado, música popular, instrumental e outros.Os GNR e o fadista Camané são alguns destaques do cartaz anunciado hoje, juntamente com o português Miguel Gameiro.Os IPMA de 2020 incluem os Starlight, uma banda do Canadá fundada há quase 35 anos que mantém as origens portuguesas.Dos Estados Unidos da América juntam-se os Eratoxica, um grupo de rock português com 17 anos de história e seis álbuns editados.Aurea é uma das personalidades a viajar desde Portugal para estar com o público luso-americano na sala de espetáculos Zeiterion Theatre.Dino D'Santiago, português com raízes cabo-verdianas, vai trazer um toque de funaná e morna à noite de 25 de abril nos Estados Unidos.Os bilhetes são postos à venda no próximo dia 12 de novembro.Este ano, os IPMA contaram com atuações de Rita Guerra, Sam The Kid, João Pedro Pais, Nuno Bettencourt, The Code e dos lusodescendentes Cordeone e Rebecca Correia, numa cerimónia que premiou artistas de sete países.Na última edição, houve candidaturas de 100 países, informou a organização.