Presépio do século XVIII pode ser visitado no Porto

O presépio que se julga ser o mais antigo da cidade do Porto, datado do século XVIII, pode ser visitado na igreja de S. José das Taipas, junto ao jardim da Cordoaria, até 6 de janeiro.

"Considerado uma autêntica obra de arte, de estilo barroco, este presépio distingue se não só pela sua beleza, mas também pela particularidade de apresentar, entre as suas figuras, um quarto Rei Mago", refere a Irmandade das Almas de S. José das Taipas, em comunicado. Esta obra não está habitualmente acessível ao público, devido a questões de conservação e de segurança. No entanto, este ano, aquela entidade "decidiu presentear a cidade com a sua exibição".

O presépio pode ser visitado todos os dias, das 11h00 às 12h30 e das 15h30 às 17h00. Existe ainda a possibilidade de realizar visitas noutros horários, mediante um agendamento prévio.

Simultaneamente, o mais recente presépio da cidade pode ser apreciado no exterior da igreja. Trata-se de um painel de seis metros, "que representa a visão de Kilos, artista urbano portuense, a quem a Irmandade das Almas de São José das Taipas lançou o convite para participar neste projeto". A inspiração para esta obra foi a mensagem da Carta Apostólica do Papa Francisco sobre o significado do presépio, divulgada no ano passado.

A irmandade indica que esta iniciativa de mostrar à população o presépio mais antigo e o mais recente "espera trazer às pessoas um pouco mais de alento num ano particularmente difícil".