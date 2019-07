Primal Scream deu tiro de partida para a festa no NOS Alive

Após a noite magnífica que os The Cure ofereceram quinta-feira, no Passeio Marítimo de Algés, aos 55 mil festivaleiros que esgotaram o primeiro dia do NOS Alive, as expectativas para esta sexta-feira eram bem elevadas.Com os Vampire Weekend e os Gossip de Beth Ditto como nomes principais da segunda noite, o dia no palco principal começou a sério com a entrada de Perry Farrell e a sua Kind Heaven Orchestra, depois do aquecimento imprimido pelos espanhóis Izal.Quem o viu em palco nem sonha que tem 60 anos o mentor dos louvados Jane’s Adiction e Porno for Pyros. Extravagante como poucos, faltou público para continuar no terreiro do festival a diversão que estava a acontecer em cima do palco.O público só começou realmente a movimentar-se aos primeiros acordes de ‘Movin’ on Up’ do seminal ‘Screamadelica’. Pouco discreto no seu efusivo fato cor de rosa, Bobby Gillespie tomou conta do palco com os seus Primal Scream.Ainda o desfilar de sucessos ia a meio e já se fazia sentir a vontade de ir dar uma espreitadela ao palco secundário, para ver como Johnny Marr estava a sair-se.Depois da canção ‘The Tracers’, disparou logo para ‘Bigmouth Strikes Again’, da sua antiga banda The Smiths. O público agradeceu o gesto, num alinhamento que ainda passou pelos seus antigos Electronic.Uma noite com os The Cure é sempre um acontecimento para celebrar. Quinta-feira, no primeiro dia do NOS Alive, Robert Smith e Simon Gallup mostraram porque é que os anos parecem não ter efeito sobre eles nem sobre as suas canções.Ao longo de mais de duas horas de concerto, o grupo desfilou êxitos atrás de êxitos que continuam a marcar gerações. Dos 29 temas que apresentaram, um terço dividiu-se pelos álbuns ‘The Head on the Door’ e ‘Disintegration’.Foi uma atuação simplesmente magnífica.