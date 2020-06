Primeira protagonista robô está a chegar ao cinema

Chama-se Erica e por esta altura deverá ser a única atriz no Mundo que, em contexto de gravações, não terá que cumprir qualquer medida de segurança contra a Covid-19. Tudo porque é a primeira atriz robô, de inteligência artificial, imune, portanto, a contágios e isenta de quarentenas.Erica será a protagonista de ‘b’, um filme de ficção científica já projetado com um orçamento de 62 milhões de euros e que, segundo os seus produtores, será o primeiro centrado num ator com inteligência artificial.Ainda sem atores de carne e osso, a história gira em torno de um cientista que descobre os perigos de um programa para aperfeiçoar o ADN humano e que acaba por ajudar a mulher com inteligência artificial que criou (Erica) a fugir.A atriz, que já gravou algumas das suas cenas no Japão no ano passado e que deverá retomar em breve o que falta na Europa, foi, segundo o ‘The Hollywood Reporter’, criada pelos cientistas japoneses Hiroshi Ishiguro e Kohei Ogaw no âmbito dos estudos de robótica das universidades de Osaka e Quioto.Segundo Sam Khoze, supervisor de efeitos visuais e um dos autores da história, Erica foi criada do zero para fazer o papel e ensinada a representar. "Tivemos que simular os seus movimentos e emoções através de sessões individuais, como controlar a velocidade dos seus movimentos, conversar através dos seus sentimentos e treinar o desenvolvimento de personagens e a linguagem corporal", explica.