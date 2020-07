Primeiras confirmações no Meo Sudoeste 2021

Cancelada a edição de 2020 devido à pandemia da Covid-19, o festival Meo Sudoeste, promovido pela Música no Coração, já tem cinco nomes confirmados para o cartaz do próximo ano.O evento vai decorrer na Herdade da Casa Branca, perto da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, de 3 a 7 de agosto e pelo palco vão passar, na noite de 4 de agosto, o porto-riquenho BadBunny e o português ProfJam.Para a noite de 5 de agosto estão confirmadas as atuações do jamaicano Major Lazer e do italiano Meduza, enquanto que para 7 de agosto está anunciado o rapper português Bispo.