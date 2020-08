Primeiro dia da Feira do Livro em Lisboa atingiu lotação máxima

Não podia ter começado melhor a Feira do Livro de Lisboa. Num contexto inédito e numa nova data (este ano depois das férias), o certame, que ontem recebeu a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, teve "mais visitantes do que se esperava", garantiu ao CM Bruno Pires Pacheco da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).



Por volta das 18h30, o recinto atingiu mesmo o limite máximo da sua lotação (3300 pessoas).





"Por essa hora tivemos de reter as pessoas à entrada. Parecia uma quinta-feira normal de outra edição qualquer". Apesar de ainda ser cedo para avançar com números, aquele responsável acredita que a Feira do Livro pode ser "um bom balão de oxigénio" para a indústria do livro que vive uma crise sem precedentes.Paulo Gonçalves, da Porto Editora e Bertrand não tem dúvida: "Este é o primeiro sinal positivo para retoma do setor livreiro". E diz: "O primeiro dia foi uma agradável surpresa".

Recorde-se que a Feira do Livro de Lisboa abriu esta quinta-feira, após um adiamento de quase três meses. Adaptada à nova realidade e impondo medidas de segurança aos seus visitantes, que passam pelo uso obrigatório de máscara e pela desinfeção das mãos antes de consultarem qualquer livro, a Feira tem um total de 310 pavilhões, 117 participantes e representação de 638 marcas editoriais. Decorre até ao dia 13 de Setembro.



Feira do Livro com 3500 visitantes à vez

A Feira do Livro do Porto abre esta sexta-feira, nos jardins do Palácio de Cristal, com lotação máxima de 3500 visitantes, acessos limitados, disposição de álcool-gel e utilização obrigatória de máscara.



"Temos um pórtico de entrada e outro de saída, com controlo eletrónico", de forma a contabilizar "à unidade" o número de visitantes no recinto, indicou Nuno Faria, coordenador da programação do evento - que terá 115 stands de 80 entidades.