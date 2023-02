Princezito leva 'Batuku' e 'Finaçon' ao B.leza

Princezito vai dar esta sexta-feira um concerto no B.Leza. O cantor nasceu no Tarrafal, ilha de Santiago em Cabo Verde. Viveu alguns anos em Cuba, onde a diversidade cultural está muito presente, e cedo se apercebeu que a música tradicional pode coabitar com ritmos mais modernos.



Em cabo Verde tem trabalhado o ritmo do 'Batuku' e a poesia popular do 'Finaçon'. Em 2008 lançou o álbum 'Spiga' e desde então continua a compor, quer para os seus singles, quer colaborando com vários artistas. Entre eles o seu irmão Mário Lúcio, mas também Sara Tavares, Nancy Vieira, Loreta, Mayra Andrade, ou Dino D'Santiago no recente tema 'Voei de Mim'.





No concerto de dia 24 deste mês, o público vai ouvir o batuque que Princezito tem desenvolvido ao longo do seu percurso artístico.