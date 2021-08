Spencer Elden, hoje com 30 anos, considera que a capa que protagonizou para os Nirvana, com quatro meses, onde surge despido dentro de água a perseguir uma nota, constituiu "pornografia infantil" e quer agora ser indemnizado por isso. No entanto, o processo está a gerar discussão em todo o Mundo e especialistas em Direito consideram a acusação "ofensiva para com as verdadeiras vítimas de pornografia infantil".