O próximo 007 vai ser uma mulher negra. A informação é avançada pelo jornal Daily Mail.



A nova aposta é feita na atriz Lashana Lynch, a conhecida piloto Maria Rambeau, de "Capitan Marvel".





O mesmo portal de notícias desvenda que apesar de ficar com o papel de Bond, a atriz não vai ter esse nome. No Instagram, Lashana revelou que vai desempenhar o papel de Nomi.Neste momento encontra-se a ser filmado o 25.º filme. A rodagem está a ser feita entre o Reino Unido e Itália.A escolha da produtora do filme prende-se com o objetivo de acompanhar a evolução da sociedade. A guionista Phoebe Waller-Bridge explicou que "este é um Bond da era moderna, que apelará a uma geração mais jovem, mantendo-se fiel ao que todos esperamos de um filme de Bond".