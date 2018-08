Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produção portuguesa no Festival de Toronto

Filme de Paulo Branco custou 700 mil euros e foi comparticipado pela RTP, que o vai exibir como série.

Por Ana Maria Ribeiro | 10:26

Victoria Guerra, Joana Ribeiro, Catarina Wallenstein e Joaquim Leitão integram o elenco do filme ‘O Caderno Negro’, uma produção de Paulo Branco que acaba de ser selecionada para a secção oficial do TIFF – Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. Isto depois de se ter sabido que era a única produção lusa em competição no próximo Festival de San Sebastián, Espanha, em setembro.



Com um orçamento global de 700 mil euros, o filme tem assinatura da realizadora chilena Valeria Sarmiento e baseia-se na obra ‘Livro Negro do Padre Dinis’, de Camilo Castelo Branco. A RTP comparticipou na produção com 75 mil euros e vai exibir ‘O Caderno Negro’ quer como filme quer como série, mas Paulo Branco diz que isso será "só para o ano".



Sobre outros apoios que este filme conseguiu arrecadar, o produtor português esclarece que obteve verbas em França e que a Câmara Municipal de Lisboa lhe "deu apoio logístico".



A nível da ação, o filme dá seguimento aos ‘Mistérios de Lisboa’, já que ‘Livro Negro do Padre Dinis’ foi escrito por Camilo dois anos depois, e centra-se na figura do padre, já dominante no primeiro romance.



O argumento do filme volta a ser de Carlos Saboga e além dos nomes já referidos inclui ainda no elenco atores como Lou de Laâge, Stanislas Merhar, Niels Schneider, Jenna Thiam, David Caracol, Vasco Varela da Silva e Tiago Varela da Silva.



A estreia em Portugal está marcada para o dia 11 de outubro.