Profissionais querem que autonomia dos museus avance com nova ministra da Cultura

Por Lusa | 16:10

O processo em curso para devolver alguma autonomia aos museus nacionais deve avançar como previsto com a nova ministra da Cultura, Graça Fonseca, defendeu esta segunda-feira a representação portuguesa do Conselho Internacional de Museus (International Council of Museums, ICOM).

Importa que o processo "não volte para trás", afirmou o presidente do ICOM Portugal, José Alberto Ribeiro, à margem do Encontro de Outono "Museus: Os desafios da autonomia", que decorreu no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra.

"Estamos esperançados que os trabalhos continuem na mesma linha", disse aos jornalistas José Alberto Ribeiro, realçando que o diploma que visa dar mais capacidade de decisão aos museus e monumentos nacionais "é um primeiro passo para uma maior autonomia" destas entidades.