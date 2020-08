ProfJam, Mão Morta, Moonspell e Plutónio entre as primeiras confirmações para o Sol da Caparica 2021

O festival Sol da Caparica regressa em 2021 para a sua sétima edição e já foram confirmados os primeiros nomes. Mão Morta e Moonspell, dia 12 de agosto, Anselmo Ralph, Plutónio, ProfJam e Rui Orlando, no dia 13 e Diogo Piçarra, HMB e Pablo Martins (1Kilo), no dia 14, são as primeiras confirmações para o festival da Caparica.O festival, que continua a apostar em nomes ligados à lusofonia, vai decorrer entre os dias 12 e 15 de agosto.Os bilhetes estão à venda e custam 22 euros pelo diário, 45 euros pelo passe de três dias + dia da criança e 54 euros pelo passe de 4 dias.