Projeto 'Epidemia' quer contagiar público com música

Com uma grande vontade de tocar e aparecer na cena musical, o percussionista Paulo Braz e o DJ Amorim Jr criaram o projeto Epidemia. Já passaram por vários palcos em Portugal e também na Europa. Sempre com o intuito de contagiar o público com música e atitude em palco. Mas houve um momento especial quando receberam o convite para atuar na Guiné Bissau durante a passagem de ano. "Íamos fazer o réveillon, era suposto irmos por uma semana para um evento de 3 dias. As coisas correram bem e fomos convidados a permanecer no país mais uma semana para outros espetáculos, e acabámos por ficar 3 meses.", conta Paulo Braz.

No bairro de Mindará, no centro da cidade de Bissau, gravaram o primeiro 'Live Set' com videoclipe, Epidemia volume 1. Sem conhecerem o local, chegaram, olharam e decidiram que seria ali mesmo. Montaram o equipamento e começaram a tocar sem qualquer preparação. As pessoas foram aparecendo e as crianças fizeram a festa. "Saímos de lá com uma felicidade enorme por termos conseguido realizar este vídeo, pelo povo, pelas crianças e pelo sentimento de praticar o bem." conclui o percussionista.