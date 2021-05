Quinze dias depois do último dos quatro eventos-teste para a validação do aumento da lotação das salas e realização de eventos de outras tipologias (festivais de verão incluídos), o setor reúne-se esta segunda-feira com as autoridades da Saúde e Cultura. "Acredito que vamos ter boas orientações, embora ainda não devam ser conclusivas", começa por dizer ao CM Álvaro Covões da Associaç...