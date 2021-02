A Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) pede mecanismos de financiamento e cobertura de risco, para fazer face ao impacto da pandemia no setor e mantém a esperança num calendário para este verão.As medidas constam de uma carta enviada esta semana ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e à ministra da Cultura, Graça Fonseca, com conhecimento do primeiro-ministro.