Promotores e Governo definem estratégia para concertos e festivais

Associações representativas do setor dos espetáculos de música reuniram-se esta sexta-feira com o Governo, naquela que foi a primeira reunião de trabalho para "definir uma estratégia que permita" a realização de festivais e concertos em 2021.

De acordo com a Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE), num comunicado divulgado, a reunião decorreu na manhã desta sexta-feira por videoconferência e teve como intuito "a criação de um grupo de trabalho que visa analisar o impacto da pandemia e, sobretudo, definir as regras ou procedimentos necessários para que, mesmo no atual contexto, se possam realizar diferentes tipos de eventos sem, no entanto, comprometer a saúde pública".

Na reunião com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, estiveram representantes da APSTE, da Associação de Promotores, Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), da Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest) e da Associação Espetáculo - Agentes e Produtores Portugueses (AEAPP).