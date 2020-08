Protesto em drink com copo vazio: Profissionais da Cultura voltam à rua para pedir soluções

O protesto deverá ser acompanhado por “um comunicado público” ao Governo, perante a falta de respostas para o setor.



Aproveitando a já célebre frase da ministra da Cultura, Graça Fonseca, que no final de julho convidou os jornalistas para um “drink de final de tarde” escusando-se a responder a uma pergunta sobre as dificuldades do setor, a Plataforma Convergência pela Cultura convocou agora um drink de copo vazio, para o próximo dia 1 de setembro, junto ao Ministério da Cultura, em Lisboa.O protesto deverá ser acompanhado por “um comunicado público” ao Governo, perante a falta de respostas para o setor.

“Este drink, que se pretende de copo vazio, em alusão ao vazio de respostas concretas por parte do Governo às inúmeras reivindicações que recebeu de todas as organizações ligadas ao setor, representa um genuíno brinde à Cultura e ao início da atividade política, mas sobretudo pretende aproveitar a oportunidade para relembrar o Governo relativamente à ineficácia das medidas que decretou, que não corresponderam às necessidades urgentes dos trabalhadores da Cultura”, lê-se na mensagem divulgada pelos promotores da iniciativa.





Recorde-se que, há duas semanas, a plataforma Convergência pela Cultura divulgou um manifesto originado pelo que define como “falta de resposta da tutela às várias solicitações” feitas desde março, mês em que o setor parou devido à pandemia de Covid-19.



No manifesto, apresentavam-se 10 propostas “que, no conjunto, representavam cerca de 30 medidas, com soluções” para “resolver os problemas imediatos”.