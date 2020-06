Protestos da cultura voltam a invadir ruas

"Parados Nunca Calados". Foi com este lema que a cultura voltou esta quinta-feira a sair à rua numa manifestação que ocupou a praça do Rossio, em Lisboa, a avenida dos Aliados, no Porto, e o Theatro Lethes, em Faro. Organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA- -STE), o protesto voltou a chamar à atenção do Governo para um setor desprotegido, dominado pela precariedade e que na fase da pandemia caiu numa crise sem precedentes."Sem que sejam tomadas medidas de emergência e de fundo, as consequências são cada vez mais devastadoras e auguram um efeito prolongado sobre a vida dos profissionais e sobre a Cultura", diz o manifesto que serviu de mote ao protesto. "Enquanto o Ministério da Cultura e o Governo adiam decisões, milhares de trabalhadores viram os seus rendimentos suprimidos ou drasticamente reduzidos."Ao CM, Rui Galveias, do CENA-STE, revelou que o sindicato reuniu com a tutela a 1 de abril e a 5 de maio, sem resultados. "Vimos sempre com a ideia de que o Governo percebe mal o setor". As reivindicações passam pela exigência de "um fundo de emergência" e de "uma legislação à altura".