PS e PCP adiam “lei Netflix” após agentes da cultura exigirem demissão de Nuno Artur Silva

O Partido Socialista e o PCP vão propor no Parlamento, esta terça-feira, o adiamento da votação à " Netflix" - Lei do Cinema - que visa transpor a diretiva europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual e que terá implicações nos financiamentos ao setor.A controversa alteração abriu uma guerra entre os profissionais do setor e o secretário de Estado do Cinema, Nuno Artur Silva. O setor considera um desrespeito pela "História do Cinema Português" e uma "submissão aos interesses de grandes grupos económicos" e já pediu a demissão de Nuno Artur Silva.Uma carta aberta com o título 'Governo Português Anuncia a Morte do Cinema Português' já foi assinada por centenas de profissionais do setor e é dirigida ao Presidente da República, primeiro-ministro, ministra da Cultura e aos grupos parlamentares.