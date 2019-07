Público jovem em festa animada no Super Bock Super Rock

Depois de Lana del Rey ter encerrado com chave de ouro o primeiro dia do 25º Super Bock Super Rock na quinta-feira, perante as 30 mil pessoas que invadiram a Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, esta sexta-feira o ambiente apresentava-se bem mais calmo.

Aos festivaleiros estava reservado, como prato principal, os Phoenix. Muito antes da sua entrada em ação, o dia começou a mexer com o rock dos Fugly no palco dedicado aos grupos portugueses, após as atuações de Galgo e Conjunto Corona.

Houve ainda tempo para dar uma espreitadela à atuação de Calexico e Iron & Wine, num espaço que não era bem o deles, antes de os britânicos Shame abrirem o palco principal com o seu indie rock estimulante. A caminho do segundo palco, onde iriam atuar os Capitão Fausto, ainda houve tempo para ver, de fugida, o bom concerto de garage rock que os lusos The Twist Connection estavam a oferecer.

A atenção, no entanto, estava virada para a banda de Tomás Wallenstein. ‘Amanhã ‘Tou Melhor’, ‘Sempre Bem’ e ‘Boa Memória’ foram cantadas em coro por centenas de jovens que idolatram os Capitão Fausto.



PORMENORES

Festivaleiros a banhos

Os resistentes que conseguiram recuperar de um primeiro dia muito animado banharam-se na praia do Meco, antes do início dos concertos de ontem.



Logística alvo de críticas

Se era difícil chegar à Herdade do Cabeço da Flauta, mais complicado ficou de lá sair. Sem luz no parque de estacionamento, houve quem estivesse uma hora à procura do carro.



Jovens levam festa para o parque de campismo

O primeiro dia do Super Bock Super Rock só terminou de madrugada, mas algumas centenas de jovens acharam que deviam continuar a festa no parque de campismo do festival. Muitos só entraram na tenda já o sol raiava...