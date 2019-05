Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quadros de Caravaggio ganham vida na Igreja de São Roque em Lisboa

Atores dão vida a 21 cenas bíblicas na igreja que melhor representa o Barroco português.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Quisemos mostrar em ‘Quadros Vivos de Caravaggio’ como se consegue construir, do nada, imagens tão bonitas e emocionalmente tão fortes." Simples e conciso, o encenador Ricardo Barceló explica ao CM o objetivo do espetáculo que este domingo estreia às 21h30 na Igreja de São Roque, em Lisboa.



Cinco atores e bailarinos dão vida a 21 quadros bíblicos pintados por um dos precursores do Barroco, que vão desde ‘O Sacrifício de Isaac’ até à ‘A Crucificação de São Pedro’.



"Caravaggio usava mendigos, prostitutas e pobres como modelos para captar nas suas pinturas a verdadeira essência humana", explica o encenador. "Nós fizemos o percurso inverso, pegando nos seus quadros e reproduzindo-os com atores perante uma audiência".



Aos intérpretes exigiu-se que não fizessem simples poses, mas antes que transmitissem, com a sua imobilidade, a emoção do momento do quadro nessa paragem, "em que tudo tem de pulsar para o espectador", continua Ricardo Barceló. O espetáculo é enquadrado pela magnífica beleza de São Roque, uma das igrejas lisboetas que melhor representa o Barroco, e animado pela música sacra de Bach.



"Fizemos questão de que tudo estivesse interligado", acrescenta o encenador.



Além da sessão deste domingo, os ‘Quadros Vivos de Caravaggio’ serão exibidos, à mesma hora e no mesmo local, desta quarta- -feira até ao próximo domingo, para depois voltar a 24 e 25 de maio para as últimas atuações.



Os bilhetes custam 15 euros.