Uma atriz e um fadista, juntos em palco, sentados à mesa. Ela protagoniza um monólogo, ele canta o fado que tão bem sabe. É assim o espetáculo ‘A Voz e a Alma’, que junta Maria João Luís e Hélder Moutinho. A ligar os dois está um texto original, com o mesmo nome, da autoria de João Monge.



O espetáculo, que estreou no dia 9 de setembro de 2022 no Museu de Lisboa, regressa aos palcos na quinta-feira, 11 de maio, no Teatro Tivoli, em Lisboa, para mais uma apresentação única.









