Quatro cidades na corrida à Eurovisão 2024

O prazo de candidatura para acolher a 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se irá realizar na Suécia em 2024, terminou nesta segunda-feira e há quatro cidades na corrida: Estocolmo, Gotemburgo, Malmö e Örnsköldsvik. A decisão caberá agora à estação sueca SVT e o anúncio da cidade anfitriã escolhida deverá ser feito no início do mês que vem.A Suécia ganhou o ‘direito’ a organizar o festival, depois de Loreen ter vencido a edição deste ano com o tema ‘Tattoo’, arrecadando um total de 583 pontos. Foi a segunda vez que a cantora sueca ganhou a Eurovisão (já o tinha feito em 2012, com a canção ‘Euphoria’).Esta será a sétima vez que a Suécia acolhe o concurso do Festival da Eurovisão.