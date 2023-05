Raras vezes tantas pessoas em Portugal viram um mesmo concerto e, mais do que isso, tantas saíram do mesmo plenamente satisfeitas com a experiência. Aconteceu na última semana com os Coldplay, que ontem deram o último de quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra. A crítica - seja dos especialistas ou popular - é unânime: ‘Music of the Spheres’, a digressão com que a banda britânica liderada por Chris Martin anda a percorrer o Mundo, é do melhor que a atual música pop tem para oferecer.









