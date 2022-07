O fim dos Da Weasel foi anunciado no início da tarde de ontem num comunicado de três parágrafos enviado para as redacções pela editora EMI Portugal. Horas antes, a mesma mensagem foi colocada no site oficial da banda de hip hop, terminando 17 anos de carreira feitos de sucessos como ‘Todagente’, ‘Re-Tratamento’ e ‘Tás na Boa’.