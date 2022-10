Queen lançam música esquecida com voz de Freddie Mercury

Os Queen acabam de revelar ao mundo uma música inédita, ainda com voz de Freddie Mercury, que estava perdida há 34 anos. O tema ‘Face It Alone’, de 1988, foi gravado durante as sessões de estúdio do álbum ‘The Miracle’, mas nunca foi terminada.



Estava esquecida nos arquivos da banda, mas foi agora recuperada (já pode ser escutada nas plataformas online). Ainda assim, o grupo já fez saber que chegou a temer que "a pequena joia do Freddie", como lhe chamam, "fosse irrecuperável dado o estado de degradação das gravações."

