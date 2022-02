Quem é Ilya Romansky, o bailarino que desapareceu no mar em Gaia

Esta quarta-feira voltaria a subir aos palcos para protagonizar o espetáculo "O Lago dos Cisnes" no Coliseu do Porto, mas, devido ao acidente a peça teve de ser adiada para 19 de fevereiro.







Faz hoje dois dias que Ilya Romansky desapareceu no mar na Praia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia. O jovem bailarino de nacionalidade ucraniana tem apenas 22 anos e integra a companhia de ballet russa Royal Russian Ballet.Esta quarta-feira voltaria a subir aos palcos para protagonizar o espetáculo "O Lago dos Cisnes" no Coliseu do Porto, mas, devido ao acidente a peça teve de ser adiada para 19 de fevereiro.

"O cônsul da Ucrânia chegou a Portugal e foi realizada uma reunião. O Consulado está a apoiar e acompanhar a situação. A próxima apresentação do Royal Rush Ballet será em nome do nosso querido amigo, com os lucros para ajudar a família de Ellie Romansky. Asossas sinceras condolências à família e amigos. Por favor, rezem por ele enquanto rezamos aqui", pode ler-se no comunicado da companhia.