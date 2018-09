Quem era o misterioso homem sentado na primeira fila dos Emmy?

Homem de cabelo preto comprido, com uma camisa branca e um blazer bordeaux confundiu quem assistia à cerimónia.

Sentado na primeira fila do auditório onde foram entregues os prémios Emmy, um homem branco, de cabelo preto comprido, com uma camisa branca e um blazer bordeaux confundiu quem assistia à cerimónia. "O que se passa ali?", "Quem é este tipo?", questionaram utilizadores do Twitter.











Apesar de a dúvida ter sido quase geral, fãs da série Atlanta responderam. A estranha personagem era Teddy Perkins, que surge no sexto episódio da segunda temporada da série criada por Donald Glover – mais conhecido como Childish Gambino – como proprietário de um piano numa fantasmagórica mansão. O episódio centrou-se na assustadora personagem, que a crítica e os fãs consideraram como um dos melhores da série.

A curiosidade está no facto de ter sido o próprio Donald Glover a interpretar essa personagem. Apesar de não ter havido nenhuma confirmação oficial, tudo indica que quem assistiu à 70.ª cerimónia dos Emmy de camisa branca e blazer bordeaux era mesmo Glover.

Gambino não foi visto na passadeira vermelha que antecedeu a cerimónia, tendo apenas aparecido mais tarde sentado na multidão.