Saiba quem são Cláudia Pascoal e Isaura

Canção ‘O Jardim’ foi a vencedora do Festival da Canção e vai representar Portugal na Eurovisão.

09:35

Foi este domingo que ‘O Jardim’, canção composta por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal, se sagrou vencedora do Festival da Canção, contando com a preferência do público português demonstrada na votação. A balada melancólica cedo começou a conquistar fãs e, segundo o site especializado na Eurovisão WiwiBloggs, era a favorita à vitória (à semelhança de ‘Amar Pelos Dois’, de Salvador Sobral, que se veio a revelar também a vencedora do concurso).

Segundo a compositora, ‘O Jardim’ é uma música que Isaura escreveu para lembrar a avó, que morreu há cerca de um ano e com quem a artista mantinha uma relação muito próxima. É do jardim dessa avó que o tema fala, um jardim de memórias e recordações, de amor, de saudades e também da dor da perda.

Isaura Santos é natural de Gouveia e saltou para os holofotes da fama em 2010, com a sua participação na quarta edição da Operação Triunfo, em 2010. Na altura, com apenas 21 anos, Isaura deu nas vistas pela força e emoção que demonstrava nas sua atuações. Acabou por ser expulsa na quinta gala do programa mas deixou a sua marca.

Enverdou por uma sonoridade mais eletrónica e pop e, em 2015 apresentou o primeiro EP ‘Serendipity’ em 2015, ano em que participou no festival Super Bock Super Rock. Em 2016 o novo single ‘8’ e o anterior trabalho levam Isaura a percorrer vários festivais de música portugueses (Bons Sons, NOS Alive, MED e Rock in Rio). Em 2017 editou ‘I Need Ya’ e cantou no palco do Meo Sudoeste. Prepara agora o primeiro álbum de originais.

Depois do convite para compor para o Festival da Canção, Isaura decidiu que queria arranjar uma intérprete para o tema ‘O Jardim’.

Ficou a conhecer o trabalho de Cláudia Pascoal nas redes sociais e foi aí que a relação entre as duas surgiu, tendo o convite de Isaura para cantar o tema chegado por Facebook.

Cláudia Pascoal é de Gondomar e tem 23 anos. Brilhou na última edição do programa The Voice, da RTP, tendo chegado às galas do concurso de talentos na equipa da cantora Aurea, que ficou encantada com a emoção e suavidade com que Cláudia interpreta as músicas.

Desde os 15 anos que a música era uma das suas paixões mas antes de everdar por este caminho ainda tentou a apresentação, no Curto Circuito da SIC Radical. Já tem um álbum pronto, mas que ainda não foi lançado devido a falta de apoios.

Mantém dois projetos musicais muito diferentes: um a solo de baladas e outro numa banda de jazz,gipsy e rock, com temas originais. Faz ainda vídeos no YouTube e também edita as imagens de outros artistas.





Assume-se "uma chorona" e que não conteve as lágrimas assim que recebeu o convite de Isaura para cantar ‘O Teu Jardim’. Após a vitória em Guimarães a emoção voltou a tomar conta dela, depois do ‘Jardim’ destas duas artistas ter emocionado Portugal.