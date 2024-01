Quer comprar uma igreja? Há uma à venda em Portalegre

A Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide colocou à venda, por 350 mil euros, a Igreja de Santo Amaro, que tem estado fechada ao culto e já serviu de armazém para uma fábrica de móveis. O prazo para receção de propostas de compra termina esta quarta-feira, às 17h00; no dia seguinte procede-se à abertura das propostas, em reunião da Mesa Administrativa.No anúncio de venda, a Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide explica que a Igreja de Santo Amaro é um prédio urbano composto por três andares, quintal e sótão, tendo uma área total de terreno de 1350 m2.A Câmara de Castelo de Vide já manifestou interesse na aquisição, mas não vai apresentar nenhuma proposta nesta fase, adiantou o autarca António Pita, em declarações à Rádio Portalegre. Mas se não aparecerem interessados, a câmara vai reunir com a Misericórdia local para tentar comprar o imóvel por "um preço justo", acrescenta António Pita.A Igreja de Santo Amaro - classificada como monumento de interesse público em meados de 2014 - é resultado da reconstrução oitocentista de uma pequena ermida, erguida em 1494 num arrabalde da vila alentejana e cuja posse passou, em 1534, para a Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide, fundadora do hospital anexo.A igreja tem uma fachada barroca e um portal apilastrado. No interior, um retábulo de alvenaria pintada do altar-mor, a imitar talha.Portaria que classifica igreja como monumento destaca-a como testemunho "valioso" da expressão erudita do barroco alentejano.Além da igreja, a Misericórdia colocou à venda outros dois imóveis: um no Monte Sete e outro na Rua Miguel Bombarda.