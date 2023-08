Com os bilhetes a venderem mais – e mais depressa – do que no ano passado, o festival O Sol da Caparica arranca esta quinta-feira mais uma “edição de arromba”, com “as 135 mil pessoas” que o Parque Urbano da Costa da Caparica, Almada, recebeu em 2022.



“O recinto não suporta mais gente”, lembra o promotor Zahir Assanali, que para este agosto de 2023 anuncia “muitas noites especiais”, pois vários artistas, como Mariza, “preparam espetáculos específicos para a grande festa da música lusófona”.









