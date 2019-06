Radiohead divulgam gravações roubadas

Os fãs dos Radiohead não podiam estar mais gratos aos piratas informáticos que atacaram o computador de Thom Yorke e roubaram 18 horas de material inédito do álbum ‘OK Computer’.É que o vocalista da banda britânica preferiu partilhar as gravações com os fãs a ceder à chantagem dos hackers, que exigiam um pagamento de cerca de 132 mil euros para não o divulgar.Em resposta à ameaça, os Radiohead disponibilizaram, na plataforma Bandcamp, as 18 horas de música, gravadas entre 1995 e 1998, por cerca de 20 euros.As gravações, que incluem temas ao vivo, ensaios incompletos e outro material não editado, ficarão disponíveis até 11 de julho e as receitas revertem a favor do movimento Extinction Rebellion.‘Ok Computer’, editado em 1997, é o terceiro álbum de estúdio dos Radiohead. Vencedor de um Grammy, é considerado uma das pedras basilares do rock alternativo e um dos melhores discos de sempre pela revista ‘Rolling Stone’.Apesar disso, a banda fez saber que o material disponibilizado "não é muito interessante", mas sim "muito, muito extenso". E lança o desafio: "Por apenas 18 libras (20 euros) podem descobrir se devíamos ter pagado o resgate."Entre o material divulgado contam-se temas como ‘I Promise’, ‘Airbag’, ‘Paranoid Android’, ‘Palo Alto’ ou ‘The Tourist’, e ainda uma versão inédita de ‘Lift’, canção de culto dos Radiohead, que só foi editada em 2017 - mais de 20 anos após a sua composição.Além da música dos Radiohead, os ficheiros contêm temas interpretados a solo por Thom Yorke. Todas as gravações podem ser compradas por cerca de 20 euros na Bandcamp, mas o streaming é gratuito (1,8 gigabytes).