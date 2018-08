Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Rainha da Soul' diz adeus aos 76 anos

Aretha Franklin morreu em Detroit, vítima de cancro.

Por Rui Pedro Vieira | 08:37

A voz era o cartão de visita que se confundiu com a música negra dos últimos 60 anos. Aretha Franklin, que morreu ontem em Detroit (EUA), aos 76 anos, vítima de cancro no pâncreas, dizia que cantava para os realistas, "para as pessoas que aceitam como as coisas são". Deixa um legado de 40 discos, 18 prémios Grammy e 75 milhões de álbuns vendidos.



Nascida em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, Aretha Franklin lançou o primeiro disco, 'Songs of Faith', com apenas 14 anos, depois de dar nas vistas nos coros da igreja batista liderada pelo pai. Logo em criança, os admiradores diziam que tinha "uma voz que valia um milhão de dólares". Acabou por valer muito mais, já que a artista deixa uma fortuna de mais de 50 milhões de euros.



Com um pé na soul, outro no R&B e outro ainda no gospel, construiu uma carreira a oscilar entre as baladas românticas e os ritmos vorazes de pendor feminista. O poder popular conheceu o auge com 'Respect' (1967), tema composto pelo ídolo Ottis Redding, que Aretha acelerou nos arranjos e encorpou nos coros. Entre os temas mais famosos contam-se ainda 'Chain of Fools' (1967), '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' (1968), 'Bridge over Troubled Water' (1971) ou 'Jump to It' (1982). Depois de ser a primeira mulher a entrar no Rock and Roll Hall of Fame, Aretha Franklin recebeu, em 2005, a medalha da Liberdade das mãos do então presidente dos EUA, George W. Bush. Quatro anos depois cantou na tomada de posse de Obama.



Já afetada pela doença, deu o último concerto em agosto de 2017, em Filadélfia. Depois, anunciou a retirada dos palcos, o que a magoou, já que, dizia, "a música era um dom natural".



Mãe aos 12 anos, teve quatro filhos e casou duas vezes

Aretha Franklin deixa quatro filhos. Do primeiro engravidou com apenas 12 anos. Casou-se duas vezes. Em 2012 esteve para casar uma terceira vez, mas tal nunca chegou a acontecer. Nos últimos anos, alimentou a pose de diva, lutou contra o excesso de peso e foi alvo de muitas homenagens. Foi considerada a melhor voz de todos os tempos pela revista 'Rolling Stone'.



Luta contra cancro durou oito anos

A doença foi diagnosticada em 2010. O cancro no pâncreas obrigou Aretha Franklin a um acompanhamento clínico intensivo nos últimos anos. No início desta semana, a família já tinha dito que a artista estava "gravemente doente" e o cancro "em estado muito avançado", pedindo para que se rezasse por melhorias. A morte foi confirmada ontem pelo agente da cantora. Em comunicado, a família lamentou: "Num dos piores momentos das nossas vidas, não conseguimos encontrar as palavras certas para expressar a dor." Quem lhe era mais próximo diz que Aretha era "a matriarca" e o "alicerce da família".



A família agradeceu ainda "o amor e o apoio recebidos de amigos e fãs", sublinhando que o legado de Aretha vai permanecer. "No nosso luto, pedimos respeito e privacidade nesta hora difícil", acrescentou. Não há ainda informações sobre o funeral.